РИАМО - 10 фев. Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима», которые прошли в легкоатлетическом манеже ЦСКА, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Участники «Русской Зимы» – это сильнейшие российские легкоатлеты, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. К выступлениям спортсменов приковано огромное внимание. Легкоатлеты из Московской области показали отличные результаты и подтвердили звание подмосковной школы легкой атлетики как одной из лучших в нашей стране», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

В дисциплине «Прыжок в высоту» среди женщин лучшей стала трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Она показала лучший результат в сезоне – 2,05 метра. Серебряную награду завоевала Анна Чичерова (1,96 метра), бронзой довольствовалась Кристина Королева (1,91 метра).

В дисциплине «Бег 800 метров» среди мужчин подмосковный спортсмен Сергей Дубровский завоевал серебряную медаль соревнований (1:48.95 секунды). Золото у Константина Холмогорова (1:47.27 секунды). Бронза досталась Даниле Переметову (1.48.98 секунды).

В беге на дистанцию 60 метров с барьерами среди женщин спортсменка из Московской области Анастасия Николаева показала лучший результат – 8.27 секунды. Серебряную награду завоевала Анна Ватропина (8.41 секунды), а бронзу – Екатерина Блескина (8.43 секунды).

В прыжках с шестом сразу два подмосковных спортсмена заняли места на пьедестале почета. Тимур Моргунов завоевал золото (5,86 метра), серебряная награда досталась Илье Мудрову (5,55 метра), а бронзовая – Георгию Горохову (5,45 метра) из Брянской области.

В дисциплине «Прыжок с шестом» среди женщин Елизавета Бондаренко из Московской области завоевала бронзовую награду первенства. Ее результат – 4,55 метра. Лучшей стала Анжелика Сидорова (4,86 сантиметра), а серебряная медаль досталась Ирине Ивановой.

В дисциплине «Толкание ядра» среди мужчин Максим Афонин из Подмосковья стал обладателем серебряной медали. Он толкнул снаряд на 20,7 метра. Первым стал Александр Лесной (20,19 метра). Тройку лучших замкнул Павел Деркач (19,77 метра).

В дисциплине «Толкание ядра» среди женщин подмосковная спортсменка Евгения Соловьева с результатом 16,8 метра заняла второе место. Лучшей стала Алена Гордеева (17,47 метра), бронзовая медаль досталась Анне Авдеевой.