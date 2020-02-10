РИАМО - 10 фев. На Дружинниковской улице в центре Москвы продолжается снос киноцентра «Соловей», передает в понедельник корреспондент РИАМО.

На территории сносимого объекта на Красной Пресне находятся несколько строительных кранов и рабочих. На данный момент демонтировано уже порядка половины исторической постройки. На освободившемся участке свалены остатки здания. Высокая гора строительного мусора хороша видна с улицы.

Согласно паспорту объекта, работы планируют завершить в марте.

Второго декабря прошлого года в столице навсегда закрыли один из крупнейших кинотеатров России «Соловей». Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В. М. Гинзбурга и Ю. И. Филлера.

Закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков даже просил мэрию выкупить здание кинотеатра.