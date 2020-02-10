РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Детское поликлиническое отделение и станция скорой помощи заработали в подмосковных Люберцах в минувшем году, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В понедельник в поликлиническом отделении №6 прошли общественные обсуждения с представителями здравоохранения обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Жители могут обращаться к узким специалистам даже в субботу. В прошлом году в Люберцах было открыто два новых объекта: детское поликлиническое отделение в поселке Красково на 150 посещений в смену и станция скорой помощи в поселке Октябрьский», - сказал Ружицкий.