РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В понедельник жители Подольска возложили цветы к памятнику Пушкину в одноименном сквере в День памяти великого поэта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

День памяти великого русского поэта Александра Пушкина отмечается ежегодно 10 февраля. 27 января 1837 года по старому стилю состоялась его роковая дуэль с Дантесом, в результате которой Пушкин получил тяжелое ранение и умер спустя два дня. Ежегодно в Подольске у подножия памятника поэту собираются почитатели его таланта, чтобы отдать дань памяти.

«Собравшихся у памятника поэту в Подольске приветствовал председатель комитета по культуре и туризму Борис Денисов. Участники мероприятия возложили цветы к подножию памятника и поделились своими впечатлениями, связанными с творчеством Пушкина», – говорится в сообщении.

По словам Денисова, два раза в год – в день памяти и в день рождения Пушкина – горожане приходят в сквер имени поэта, к его памятнику, чтобы возложить цветы. Культурное сообщество подольчан, юные жители всегда будут помнить о значении для России многогранного таланта личности поэта.