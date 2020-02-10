РИАМО - 10 фев. В Москве могут ввести запрет на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, таких как зажигалки, сообщил в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

В понедельник в Общественной палате РФ обсудили распространение в подростковой среде сниффинга – разновидности токсикомании, когда человек вдыхает бытовой газ. Источником такого газа являются зажигалки, баллончики для заправки зажигалок, туристические баллоны.

«Мы разработали два возможных взаимодополняющих законодательных пути решения данной проблемы. Первый - это внесение изменений в уже существующие законы города Москвы, а именно в три закона: в закон об охране здоровья в городе Москве, Кодекс города Москвы об административных правонарушениях и в закон города Москвы о молодежи. Предлагается ввести административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания. Соответственно, это будет влечь за собой определенные штрафные санкции», - сказал Щитов.

Он добавил, что вторая инициатива - это принятие закона, который бы запретил в Москве розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. За нарушение запрета предполагается ввести штрафы.

Щитов также отметил, что для решения проблемы сниффинга может потребоваться изменение федерального законодательства. Кроме того, важную роль играет разъяснительная работа, предоставление молодежи возможностей для полезного досуга и занятий спортом.

По словам генерального директора Центра изучения сетевого мониторинга молодежной среды Дениса Заварзина, с 2016 по 2018 год в стране от сниффинга погибли 360 подростков. Средний возраст токсикоманов - около 12-15 лет.

«Хотел бы обратить ваше внимание, что 360 подростков - это среднестатистическая российская школа», - подчеркнул Заварзин.

Сниффинг опасен тем, что вызывает кислородное голодание мозга. Это приводит к краткосрочной эйфории, но вместе с тем становится причиной головокружения, тошноты, галлюцинаций. При гипоксии погибают нервные клетки, отчего человек теряет умственные способности.