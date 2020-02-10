РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 фев. В подмосковных Люберцах ввели в эксплуатацию спортивный комплекс на улице Электрификации, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«В министерстве жилищной политики Подмосковья выдано разрешение на ввод в эксплуатацию спорткомплекса на улице Электрификации в городе Люберцы. Там можно будет заниматься фитнесом и теннисом», – говорится в сообщении.

По словам министра жилищной политики региона Инны Федотовой, открытие комплекса запланировано на IV квартал 2020 года. Будет создано 150 рабочих мест.

«Проект находился на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», – отметила Федотова.

Инвестиции в проект общей площадью 10 тысяч квадратных метров составили 200 миллионов рублей. Застройщик – АО «Подмосковье».