РИАМО - 10 фев. Уголовное дело возбудили после столкновения скоростных катеров в Таиланде, на борту одного из которых находились российские туристы, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Столкновение двух скоростных катеров произошло утром в понедельник около острова Пхукет. Предварительно, свыше 20 человек пострадали. В числе погибших двое детей – мальчик 2007 года рождения и девочка 2014 года рождения.

«По факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», – говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следственное управление находится во взаимодействии с министерством иностранных дел РФ.