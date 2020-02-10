РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 фев. Юные спортсменки из Люберец одержали победу на чемпионате Московской области по спортивной аэробике, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Чемпионат проходил с 7 по 9 февраля в Солнечногорске.

«Воспитанницы комплексной спортивной школы олимпийского резерва Светлана Шарова, Сандра и Дарья Штапаук стали первыми на чемпионате Московской области по спортивной аэробике в номинации «Трио», возрастная категория – 6-8 лет», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в соревнованиях приняли участие порядка 300 спортсменов из разных городов Подмосковья.

«Поздравляю спортсменок с победой! Вы ярко заявили о себе и продемонстрировали высочайший класс. Желаю, чтобы сегодняшнее достижение стало только началом блистательного пути к еще большим спортивным вершинам», – заключил Ружицкий.