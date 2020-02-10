РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Депутат совета депутатов Подольска Юрий Стрелков 11 февраля проведет прием граждан по проекту «Детский спорт».

«В общественной приемной Всероссийской политической партии «Единая Россия» 11 февраля с 15:00 до 17:00 состоится тематический прием граждан по партийному проекту «Детский спорт», - написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что прием будет проходить без предварительной записи по адресу: улица Комсомольская, дом №46.