РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. В понедельник депутат Мособлдумы Владимир Шапкин вместе с представителями комиссии из управления ЖКХ администрации Балашихи, Госжилинспекции, УК проверил качество проведенного капремонта кровли аварийного дома №11/1 на шоссе Энтузиастов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Ранее жители аварийного дома 1948 года постройки просили включить его в региональную программу по капремонту и долго ждали перемен, так как давно текла крыша, прогнили потолки, а по стенам бежала вода. В мае 2019 года рабочие вывезли порядка 450 кубометров мусора, а в июне приступили к работам по замене кровли.

«Дом №11/1 на Шоссе Энтузиастов был признан аварийным, так как начались провалы на самой крыше, прогнили и частично обрушились потолки квартир верхних этажей. На время ремонта часть жильцов временно переехала, так как там было небезопасно находиться. В течение 6 месяцев рабочие провели полную замену всей кровли: очистили старое покрытие, восстановили стропильную систему, которая полностью прогнила, заменили на новое покрытие из оцинкованного профнастила, в несколько слоев уложили утеплитель в чердачном помещении, сделали паро и гидроизоляцию, полностью заменили водосточную систему дома», – сказал Шапкин.

Он добавил, что жители были рады проведенному ремонту кровли, а также полному восстановлению потолков в их квартирах на верхних этажах. По желанию некоторых жильцов им поставили натяжные потолки вместо гипсокартона.

Представитель подрядной организации Марчел Шкепу пояснил, что в ходе работ был выполнен ремонт вентиляционных шахт с установкой на них специальных колпаков.

«Ранее на чердаке из-за канализационных труб стоял неприятный запах, сырость. Из-за перепада температур все гнило. Теперь трубы вывели на крышу и никакого конденсата теперь не выделяется, сырости не будет. Будем надеяться, что новая утепленная кровля прослужит как минимум 25 лет. Работы практически завершены, остались мелкие недочеты, мы их устраняем, всегда прислушиваясь к советам жителей дома», – заключил Шкепу.

Сумма ремонтных работ дома составила более 10 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

В течение года по данной программе в Балашихе будет отремонтировано около 78 домов.