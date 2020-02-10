РИАМО – 10 фев. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на сегодняшний день РФ и Украина не ведут диалог о возможности обмена дипломатами, пишет Газета.ru.

В министерстве иностранных дел Украины ранее отмечали, что пока не получали запроса от Москвы. При этом в Украине пока не намерены назначать своего посла в России.

«Представитель Кремля отметил, что пока рано говорить о кандидатурах, отметив, что между главами двух стран существует определенный контакт», – говорится в материале.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал готовность обмена дипломатами между Москвой и Киевом.