РИАМО - 10 фев. Самый большой крытый аквакурорт в России намерены построить в деревне Прокшино в новой Москве, проект представила на Всемирном урбанистическом форуме (WUF-10) группа компаний «А101», говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, данный проект будет отлично гармонировать с многофункциональным кластером «Прокшино». Объем инвестиций в аквакурорт составит порядка 10 миллиардов рублей.

«Он разместится на участке площадью 8 гектаров рядом с всесезонным спортивно-развлекательным комплексом Adrenalin Beat и гостиницей загородного типа», — отметил Жидкин.

В аквапарке установят горки и аттракционы для всех возрастов. В курорте будут спа-зона и специальное пространство для оздоровительных процедур, залы для занятий йогой, плаванием и дайвингом.

При этом здесь круглый год будет имитироваться климат теплых стран, будет даже свой пляж с песчаным покрытием.

«Общая площадь здания составит 46,5 тысячи квадратных метров, что сделает его самым большим подобным объектом в России. По нашим оценкам, курорт будет способен в короткое время занять около 35% рынка подобных развлечений в Москве», — заметила руководитель управления инвестиционных проектов ГК «А101» Марина Гордеева.