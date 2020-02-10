РИАМО - 10 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о пересмотре итогов работы прежнего правительства России является некорректным, сообщает Газета.ru.

Ранее журналисты поинтересовались у Пескова, будет ли наследие правительства Медведева подвергнуто инвентаризации.

«Это абсолютно некорректный вопрос. Не считаю возможным на него отвечать. Итоги работы правительства Медведева получили весьма положительную оценку президента. Сам Медведев, когда объявлял об отставке правительства, также объяснил, почему такое решение было принято», – сказал Песков.

При этом он пояснил, что правительство Мишустина «не начинает с чистого листа».

Правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку 15 января после послания президента России к Федеральному Собранию. Кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете Безопасности.