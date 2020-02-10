РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Подачу тепла и воды временно приостановят в нескольких домах микрорайона Климовск Подольска из-за ремонтных работ 11 февраля, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 11 февраля работниками управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» запланированы ремонтные работы. На время их проведения, с 9:00 до 13:00, будут снижены параметры тепловой энергии в домах по адресам: улица Ленина, дом №27 и улица Железнодорожная, дома №№5, 7А», - говорится в сообщении.

Также 11 февраля будут выполняться ремонтные работы на центральном водоводе. Из-за этого с 10:00 до 12:00 будет приостановлено холодное водоснабжение по адресам: Южный поселок, дома №№4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25; Южный переулок, дом №7.

«Обращаем внимание, что в двух домах - №№16 и 32 - по Южному поселку холодная вода не будет подаваться с 10:00 и до окончания работ», - поясняется в материале.