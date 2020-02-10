РИАМО - 10 фев. В Москве из-за пранка про коронавирус в метрополитене возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщается на сайте «МВД Медиа».

В поезде метро, следовавшем от станции метро «Полежаевская» до «Улицы 1905 года», молодой человек разыграл приступ. Его приятели подхватили это и стали кричать, что он якобы заражен опасным вирусом, чем спровоцировали панику среди пассажиров. Все это снималось на видео. На опубликованный в Сети ролик с пранком обратили внимание полицейские.

«Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На сегодняшний день один из подозреваемых задержан. Его соучастников разыскивает полиция.

«Китайцев как будто гонят»: как изменилась Москва из‑за угрозы коронавируса>>