РИАМО - 10 фев. Четырнадцатого февраля, в День святого Валентина, влюбленные смогут расписаться в необычных местах Москвы, следует из документа, опубликованного на официальном сайте мэра столицы.

В мегаполисе есть три десятка необычных площадок для регистрации брака. Среди них – старинные особняки и усадьбы, планетарий, ипподром, небоскребы «Москва-Сити», «Москвариум», Останкинская телебашня, стадионы «Спартак» и «Лужники».

В предстоящую пятницу, 14 февраля, заключать брак будут в пяти интересных местах. Это дом торжеств «Сафиса» - дворец с интерьером в стиле Эрмитажа, ресторан-дворец в китайском стиле «Турандот», исторический особняк на Волхонке и особняк Кнопа.

Кроме того, в День всех влюбленных церемонии бракосочетания проведут на смотровой площадке «Панорама 360». Она располагается на 89-м этаже башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». С такой высоты город открывается во всем своем великолепии.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что всего в 2020 году на новых площадках планируется зарегистрировать более 8,5 тысяч браков.

Подать заявление о регистрации брака на необычной площадке можно на едином портале госуслуг или лично в отделе ЗАГС, который закреплен за выбранной локацией. Нужно также оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.