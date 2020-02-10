РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Женский волейбольный клуб «Подольчаночка» сможет принять участие в чемпионате России Высшей лиги, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Команда женского волейбольного клуба «Подольчаночка» 9 февраля одержала победу в Тамбове над хозяйками площадки со счетом 3:1 и стала участником финала чемпионата России на чемпионате ЦФО в первой лиге.

«Второй финалист – команда «СШОР по волейболу» из Череповца. Участники финала I лиги чемпионата России 2020 года получают право подать заявку на участие в высшей лиге «Б» чемпионата России сезона 2020-2021 годов», – говорится в сообщении.