РИАМО - 10 фев. В честь 148-летия Государственного исторического музея «Почта России» выпустила эксклюзивные открытки, которые посетители праздника могли бесплатно отправить по всему миру, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».
Презентация эксклюзивных почтовых карточек прошла в рамках праздничного мероприятия, где приняли участие заместитель директора макрорегиона Москва «Почты России» Егор Заречнев и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
Музею вручили открытки, проштампованные почтовым штемпелем, повысив таким образом их коллекционную ценность.
Гости музея смогли бесплатно получить открытку и отправить ее своим друзьям и родным по всему миру. Сотрудники отделения почтовой связи помогали правильно заполнить адресные строки, найти в случае необходимости индекс и наклеить марку всем желающим.
Всего было отправлено более 2 тысяч открыток. В остальные дни работы выставки коллекционные почтовые карточки можно приобрести в музейном магазине, тираж ограничен.
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