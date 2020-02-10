РИАМО - 10 фев. В честь 148-летия Государственного исторического музея «Почта России» выпустила эксклюзивные открытки, которые посетители праздника могли бесплатно отправить по всему миру, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Серия открыток представляет собой четыре фотоработы, авторы которых активные пользователи социальной сети Instagram. Фотографы изобразили музей с разных ракурсов, все работы получились праздничными и оригинальными», - говорится в сообщении.

Презентация эксклюзивных почтовых карточек прошла в рамках праздничного мероприятия, где приняли участие заместитель директора макрорегиона Москва «Почты России» Егор Заречнев и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Музею вручили открытки, проштампованные почтовым штемпелем, повысив таким образом их коллекционную ценность.

Гости музея смогли бесплатно получить открытку и отправить ее своим друзьям и родным по всему миру. Сотрудники отделения почтовой связи помогали правильно заполнить адресные строки, найти в случае необходимости индекс и наклеить марку всем желающим.

Всего было отправлено более 2 тысяч открыток. В остальные дни работы выставки коллекционные почтовые карточки можно приобрести в музейном магазине, тираж ограничен.