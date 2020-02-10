РИАМО – 10 фев. Разрешенную скорость движения в Москве предлагают снизить с 60 до 50 километров в час, передает AutoNews.

«Россия до сих пор не решилась на снижение скоростного режима до 50 километров в час в черте города, хотя таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения последовали в большинстве развитых стран мира», - рассказал руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Михаил Кизлык.

Он также обратил внимание на то, что в РФ в разы выше ненаказуемый порог превышения скорости — 20 километров в час. Кизлык подчеркнул, что его также необходимо снизить.

При этом, по словам Кизлыка, это не значит, что нужно снизить разрешенную скорость по всему мегаполису. Естественно, низкий скоростной режим не подойдет, например, вылетным магистралям и шоссе. У каждой улицы должен быть свой индекс скорости.

«Наша цель — это не сбор штрафов, не пополнение бюджета, а сохранение жизней на дорогах», - отметил Кизлык.

При этом он подчеркнул, что сейчас существует запрос на ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения.

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