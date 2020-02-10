РИАМО - 10 фев. Вооруженный ножом мужчина похитил у своего знакомого деньги и личные вещи на общую сумму более 61 тысячи рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Восьмого февраля в 20:15 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1990 года рождения с заявлением о том, что в 14:00 после распития спиртных напитков по месту проживания его знакомый 1991 года рождения, угрожая ему ножом, открыто похитил личные вещи и денежные средства», - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая сумма ущерба составила 61,2 тысячи рублей. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».