РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 фев. Пожарные инспекторы городского округа Люберцы рассказали школьникам о правилах поведения в случае пожара либо иной ЧС, а также о мерах пожарной безопасности, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности МЧС по Люберецкому району.

В понедельник в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» государственные инспекторы Люберец по пожарному надзору посетили учащихся школы-интерната VIII вида №3 «Развитие». Целью визита стала профилактика пожарной безопасности с несовершеннолетними, а также воспитание в детях осознанного пожароопасного поведения.

«Инспекторы в форме лекции на слайдах наглядно продемонстрировали детям основные меры пожарной безопасности, правила поведения в случае пожара либо иной ЧС, продемонстрировали основную пожарную технику и рассказали о ее основных характеристиках. В целях наибольшего восприятия информации инспекторы привели детям реальные истории пожаров, их последствий, а также ответили на все интересующие учащихся вопросы», – говорится в сообщениию.

Отдельное внимание инспекторы уделили правильному использованию первичных средств пожаротушения, знанию телефонов экстренных служб, а также правильному докладу при звонке на указанные номера. Помогала учащимся в этом ростовая кукла «Огнетушителя», помогающая им с ответами на вопросы инспекторов. Наибольшее впечатление у детей произвела боевая одежда пожарного, инспекторы подробно рассказали об истории возникновения и ее прогресса со временем. После чего каждый из учащихся мог лично примерить ее на себе.