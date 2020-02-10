РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 фев. Воспитанница театра эстрадной песни «Радуга звезд» Подольска стала лауреатом I степени на конкурсе VocStar, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Культурно-просветительском центре «Дубровицы» 9 февраля прошел Всероссийский вокальный конкурс VocStar. Активное участие в конкурсе принял театр эстрадной песни «Радуга звезд» КПЦ «Дубровицы» под руководством Александры Кандалиной.

«Так, в номинации «Эстрадный вокал. Соло» лауреатом I степени стала Валерия Замотайкина, а диплома лауреата II степени в этой же номинации были удостоены Виктория Листкова, Екатерина Савченко, Виктория Пачгина, Екатерина Шепелкина», – говорится в сообщении.

Всероссийский вокальный конкурс VocStar проходит с целью развития и поддержки творческой инициативы жителей Москвы и Московской области, а также приобщения к культурным благам и творческой деятельности различных категорий населения.