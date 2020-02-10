РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 фев. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 30 тысяч кубометров отходов в Люберцах, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«На минувшей неделе в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 194 кубометра твердых коммунальных отходов и 1 803 кубометра «сухих» отходов», – сказал Бражников.

Он добавил, что в Люберцах работают 79 человек и задействовано 48 единиц техники для вывоза мусора.

«Также продолжается акция по сбору новогодних елей, уже собрано 96 кубометров. Акция продлится до 15 февраля», – заключил Бражников.