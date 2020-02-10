РИАМО - 10 фев. Аналитическая лаборатория контроля МЧС начала два раза в сутки проверять уровень радиации в районе Каширского шоссе в столице, где планируется построить участок Юго-Восточной хорды, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Ранее СМИ сообщали, что в районе склона, где запланировано строительство участка Юго-Восточной хорды, зафиксировали 60-кратное превышение нормы радиации.

«В связи с появившейся в социальных сетях информацией сообщаем, что аналитической лабораторией контроля объектов окружающей среды в составе ЦУКС ГУ МЧС России по Москве усилен мониторинг уровня радиации. Ежедневно два раза в сутки проводятся радиометрические исследования по адресу: Каширское шоссе, дом 49», - говорится в сообщении.

Превышений уровня естественного фона радиации на данном участке не зафиксировано.

Ранее мэр города Сергей Собянин отмечал, что исследования подтвердили наличие радиационного загрязнения грунта возле Московского завода полиметаллов, где планируется построить Юго-Восточную хорду. На данном участке планируют провести полномасштабную рекультивацию. Зараженный грунт вывезут за пределы мегаполиса.