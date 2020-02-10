РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю поступило более 10,4 тысячи обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 поступило 10 466 обращений, из них 579 – на горячую линию администрации. 4 499 обращений касались вызовов скорой помощи, 2 106 – полиции», – сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии поступило девять обращений по вопросам ЖКХ, 20 – по экологии, четыре – по благоустройству городской территории.

По словам Богданова, в ЕДС ЖКХ округа поступило 5 027 обращений за неделю, из них 392 касались вопросов электроснабжения, 589 – водоснабжения, 325 – работы МособлЕИРЦ, 100 – освещения.