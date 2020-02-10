РИАМО - 10 фев. Строящаяся станция «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии столичного метро будет востребована у пассажиров, она даст возможность удобно добираться до парка усадьбы Коломенское, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник ход строительства станции проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы находимся на месте будущей станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро. Эта станция будет по максимуму востребована москвичами. Во-первых, многие жители Нагатинского Затона получат метро в шаговой доступности. Во-вторых, здесь будет пересадочный узел на перспективную Бирюлевскую линию метро», - сказал Собянин.

Он добавил, что также рядом со строящейся станцией подземки расположен парк усадьбы Коломенское. Многим будет удобно добираться до него именно через «Кленовый бульвар», особенно тем, кто любит гулять по набережной у Москвы-реки.

Станция «Кленовый бульвар» находится в районе Нагатинский Затон вдоль Коломенской улицы у примыкания к ней Кленового бульвара. Рядом располагается музей-заповедник «Коломенское». Трассировка линии выбрана так, чтобы станция находилась за пределами парка, а тоннели прошли под периферийной территорией зеленой зоны.

Сейчас новая станция готова только на 12%. Рабочие ведут перекладку коммуникаций, обустройство ограждающих конструкций котлована и разработку грунта.

Строительство восточного участка БКЛ между станциями «Каширская» и «Нижегородская» началось в 2017 году. Общая длина данного участка ветки составляет 11,4 километра. На нем будут расположены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».