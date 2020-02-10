РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. Секреты легких родов раскроют будущим мамам в подмосковном Королеве 12 февраля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция пройдет в конференц-зале Королевского родильного дома в 16:00.

«В среду, 12 февраля, пройдет очередная лекция «Школы мам» на тему: «Секреты легких родов». Лекцию проведет акушерка высшей квалификационной категории Ольга Суворова», – сказал собеседник агентства.

На лекции рассмотрят вопросы о том, что можно сделать, чтобы роды прошли легко, какие факторы усложняют процесс родов и может ли современная женщина рожать, «отключая голову».

Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: 8(965)104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).