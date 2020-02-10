РИАМО - 10 фев. Клип React группы Pussycat Dolls, который вышел впервые после десятилетней паузы, набрал 5 миллионов просмотров на YouTube за три дня, сообщает Газета.ru.

Фанаты были очень рады возвращению одной из самых знаменитых групп 2000-х годов. Они отметили, что несмотря на то, что прошло целых десять лет, девушки совсем не изменились, а стали только лучше.

«Просто невероятно, как я рад их возвращению, форму не потеряли, даже лучше выглядят и супертрек!» — написал один из поклонников группы в комментариях под видео.

В декабре прошлого года стало известно, что солистки группы Pussycat Dolls вновь воссоединились. На данный момент они начали подготовку к гастролям по Америке и Европе.