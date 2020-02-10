РИАМО – 10 фев. Всероссийская перепись населения 2020 года позволит выяснить, сколько в стране старого и ветхого жилья, а также сколько россиян лишены элементарных удобств, говорится в сообщении оргкомитета переписи.

По данным Росстата, в прошлом году в России ввели в эксплуатацию более 1,1 миллиона квартир общей площадью 80,3 миллиона квадратных метров. В 2019 году россияне построили 262,5 тысячи жилых домов, площадь возведенного жилья составила 36,8 миллиона «квадратов».

«Согласно данным о благоустройстве жилищного фонда, в 2014 году канализация была доступна 73% жителей России, в 2015-2016 годах — 77%, а в 2017 году — 78%. Точная информация о жилищных условиях поможет определить объемы бедности и понять, как с ней бороться. Поэтому вопросы, касающиеся времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства, входят в программу Всероссийской переписи населения 2020 года», - отмечается в материале.

В каждом помещении переписчики, а при интернет-переписи — пользователи портала госуслуг – будут заполнять бланк «П» («Помещение»), который характеризует жилищные и санитарно-гигиенические условия проживания населения.

Впервые россиян спросили о благоустройстве жилых помещений в ходе переписи 2002 года. В анкетах переписи 2010 года появились уже подробные уточнения о жилищных условиях. Вопросы бланка «П» с того времени не изменились, только в блоке «Время постройки дома» добавилась подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помогут специалистам рассчитать средний размер жилой площади, приходящейся на человека или домохозяйство. Кроме того, эти сведения станут ценной базовой информацией для разработки госпрограмм федерального и регионального уровней по капитальному ремонту жилья.

С 1 по 31 октября этого года пройдет Всероссийская перепись населения, при этом будут применяться цифровые технологии. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.

При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.