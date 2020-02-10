РИАМО – 10 фев. Специалисты проводят осмотр храма Христа Спасителя в Москве после сообщения о заложенной бомбе, сообщает ТАСС.

«Поступило анонимное сообщение о «минировании» храма Христа Спасителя. Оно проверяется», - сказал собеседник агентства.

Волна анонимных угроз о заложенных взрывных устройствах началась в столице осенью прошлого года. Злоумышленники начали рассылать электронные письма с сообщениями о «минировании» объектов. Угрозы поступали в суды, школы, вузы и религиозные объекты, а также «минировали» станции метро, аэропорты и транспортные узлы. Из-за ложных сообщений о минировании в РФ были заблокированы два иностранных сервиса, с помощью которых рассылались письма. Только за минувшие два месяца из-за сообщений о заложенных бомбах в Москве бригады научно-практического центра экстренной медицинской помощи совершили 389 выездов.

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