РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 фев. С понедельника в подмосковных Люберцах инспекторы ГИБДД начали проверку автомобилей, перевозящих опасные грузы, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 10 по 16 февраля 2020 года отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводит очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз». В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов», – говорится в сообщении.

Согласно правилам дорожного движения, опасными грузами считаются вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, повредить или уничтожить материальные ценности.

Как показала практика, по-прежнему многие организации, осуществляющие перевозку опасных грузов, игнорируют правила их перевозки, как ведение путевой документации, так и оснащение автомобилей специальными средствами. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают установленные параметры по ширине, высоте или длине, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляется в соответствии со специальными правилами.

Ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрена статьей 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки опасных грузов». К нарушителям таких правил будут приняты меры административного воздействия.