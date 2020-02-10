РИАМО - 10 фев. Роскачество дало рекомендации, как выбрать хорошую губную помаду и на что обратить внимание при чтении этикетки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Ингредиенты чаще всего перечисляются в порядке уменьшения их количества. <…> Иногда производители могут сначала указать действующие, затем - вспомогательные вещества или просто называть их в алфавитном порядке», - говорится в сообщении.

Также на товаре производитель должен прописать латинское название веществ, входящих в состав косметических средств, так как на русский язык их переводят только для удобства покупателей. А если состав изделия написан только на русском языке, то это уже нарушение.

Если на помаде есть пометка Parfum, то это означает наличие в составе ароматизаторов. Они все должны быть в обязательном порядке перечислены на этикетке.

Также маркировка с изображением перечеркнутых кроликов и мышек сообщает покупателям о том, что данный товар не испытывался на животных.

Покупателям нужно обратить внимание, что в составе помады не должно быть полиэтиленгликолей и жирных спиртов. Данные компоненты могут быть особо опасными для чувствительной кожи, которая склонна к раздражению.