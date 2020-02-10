РИАМО - 10 фев. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции зафиксировали свыше 2 тысяч нарушений правил дорожного движения за минувшие выходные, среди них было 60 случаев вождения в нетрезвом виде, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Порядка 880 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте, более 200 водителей использовали мобильный телефон во время движения, почти 290 водителей не имели детского удерживающего устройства при перевозке детей», - говорится в сообщении.

Кроме того, было задержано 60 водителей, которые находились в нетрезвом состоянии, из них - 51 человек отказался от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования. Данная проверка проводится в отношении всех водителей, и тогда выясняются все обстоятельства совершения правонарушения, которые будут влиять на принятие процессуального решения.

В выходные дни в Подмосковье сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области усилили контроль и организовали дополнительное патрулирование территории с целью профилактики нарушений ПДД и недопущения аварий с участием нетрезвых водителей.

По вине пьяных водителей и пешеходов происходит около 50% всех ДТП на дорогах Подмосковья.