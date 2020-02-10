РИАМО - 10 фев. Движение транспорта по улице Льва Яшина в столичном районе Некрасовка стало односторонним с понедельника, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь проехать по ней можно только по направлению от улицы Ухтомского Ополчения до проспекта Защитников Москвы», – говорится в сообщении.

Ранее на улице возникали проблемы в движении из-за припаркованных по обеим сторонам проезжей части автомобилей, так как ширина дороги всего 8,5 метров.

Парковочные места при изменении схемы движения удалось сохранить – их 194, включая 21 для маломобильных граждан.