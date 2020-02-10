РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Юнармейский отряд «Память» из Подольска завоевал второе место в основном этапе соревнований «Юнармейские старты» в городском округе Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На учебном полигоне военно-патриотического клуба «Воин» в городском округе Воскресенск 8 февраля прошли открытые военно-спортивные соревнования «Юнармейские старты-2020». В них приняли участие более 250 воспитанников военно-патриотических клубов и учебных заведений, молодежных центров и кадетских классов, которые соревновались в различных видах состязаний.

«Городской округ Подольск представляла команда юнармейского отряда «Память» школы №18 имени Подольских курсантов. Программа стартов состояла из следующих этапов: «Полоса препятствий», «Полоса разведчика», «Прорыв», викторина «Знаменитые советские и российские оружейные конструкторы», «Горный спецназ» и другие. На основном этапе «Юнармейских стартов-2020» подольчане завоевали 2 место», – говорится в сообщении.