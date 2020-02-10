РИАМО - 10 фев. Пьяная ссора отца и сына в Ленинском городском округе переросла в поножовщину, в результате конфликта пожилой мужчина погиб, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Восьмого февраля в 23:55 в своем доме в ходе распития спиртных напитков, в ссоре мужчина 1988 года рождения нанес ножом колото-резаное ранение грудной клетки своему отцу 1967 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении сына возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).