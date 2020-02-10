РИАМО - 10 фев. Четвертого марта в мире отмечают День борьбы с вирусом папилломы человека (ВПЧ), в России в этот день пройдут вебинар с участием врачей, а также бесплатные приемы гинекологов, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда развития социальных программ.

«Цель нашей инициативы - призвать мировое сообщество к принятию мер против распространения ВПЧ и способствовать более эффективному использованию существующих стратегий профилактики, таких как вакцинация против ВПЧ и скрининг», - говорится в сообщении.

Четвертого марта в России пройдут бесплатные приемы врачей-гинекологов, раздача образовательных листовок в лечебно-профилактических учреждениях и общественных местах. В 10:30 начнется вебинар ведущих медицинских экспертов, который будет транслироваться во всех субъектах РФ.

Также планируется обновить сайт деньвпч.рф.

ВПЧ является одной из самых распространенных инфекций, которые передаются половым путем. Данный вирус может вызывать рак шейки матки, горла, мужских половых органов. В России рак шейки матки занимает второе место среди злокачественных новообразований репродуктивной системы, он является главной причиной смерти от злокачественных новообразований у женщин в возрасте 35-40 лет.

По результатам исследования ВЦИОМ за прошлый год, меньше половины россиян слышали о ВПЧ. Меньше трети из них знают, что ВПЧ передается половым путем, и около 40% из тех, кто знает о ВПЧ, в курсе того, что он может быть причиной возникновения рака шейки матки.