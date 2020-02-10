РИАМО – 10 фев. Всероссийская перепись населения не интересуется персональными данными граждан, в переписных листах не будет вопросов об именах и адресах респондентов, говорится в сообщении оргкомитета Всероссийской переписи населения 2020 года.

«Заполнить электронный переписной лист гораздо безопаснее, чем открыть доступ к своей странице в социальных сетях», — отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

По его словам, внедрение цифровых технологий сделает процесс переписи более комфортным для россиян — теперь не обязательно лично общаться с переписчиком, а электронные переписные листы на портале госуслуг можно заполнить самостоятельно в любое удобное время.

«Новый подход значительно ускорит обработку собранных сведений. Первые итоги Всероссийской переписи населения 2020 года о численности населения страны будут объявлены уже в декабре нынешнего года», — подчеркнул Смелов.

С 1 по 31 октября этого года пройдет Всероссийская перепись населения, при этом будут применяться цифровые технологии.

Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.

При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.