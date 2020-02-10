РИАМО – 10 фев. Председатель правительства Российской Федерации призвал кабинет министров не давать каких-либо необоснованных обещаний, сообщает ТАСС.

«Я бы попросил вас донести до министров и до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не давать необоснованных обещаний и не направлять средства резервного фонда правительства на финансирование тех или иных мероприятий», - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он указал, что бюджет на ближайшие три года уже принят, при этом он выверен и сбалансирован. Четкое следование бюджету будет залогом экономической стабильности страны. В федеральном бюджете уже заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов.

Мишустин также напомнил, что средства из резервного фонда правительства предназначаются для финансирования непредвиденных расходов, прежде всего при чрезвычайных ситуациях. В их расходовании, по мнению главы кабмина, важна «строгая бюджетная дисциплина».

При этом, премьер-министр заявил, что необходимо тщательно разобраться с недорасходованием запланированных бюджетных средств по итогам года.

«Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины - либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается», - отметил Мишустин.