РИАМО - 10 фев. Свыше 50 ребят с ограниченными возможностями здоровья станут участниками соревнований «Старты мечты» по горнолыжному спорту, которые состоятся в Подмосковье 26 февраля, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

«Крупнейшая в России программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» 26 февраля 2020 года планирует проведение в Подмосковье соревнований «Старты мечты» по горнолыжному спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях примут участие более 50 детей с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна из 11 муниципальных образований Московской области», - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут на территории горнолыжного курорта «Черневская горка», расположенного по адресу: город Красногорск, улица Карбышева, 33. Торжественное открытие намечено на 12 часов.

Помимо детей и их родителей, гостями мероприятия станут представители реабилитационных центров, благотворительных фондов и общественных организаций, члены экспертного совета программы «Лыжи мечты».

«Старты мечты» проводятся в разных регионах России уже пятый год, в Подмосковье это событие состоится впервые.

«Старты мечты» - это зрелищное мероприятие, главная задача которого - пропаганда активного образа жизни среди детей с инвалидностью, изменение отношения общества к детям со сложными диагнозами, демонстрация примеров жизненной стойкости.

В 2017 году правительство Московской области подписало соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с некоммерческой организацией «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева».

«Лыжи мечты» – программа реабилитации и социализации для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами.

Проект был запущен в январе 2014 года актером Сергеем Белоголовцевым и его супругой Натальей Белоголовцевой с помощью команды волонтеров на базе пяти горнолыжных курортов Москвы и Подмосковья. За время своего существования реабилитационная программа помогла поправить здоровье тысячам детей и взрослых с ограниченными возможностями со всей России.

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