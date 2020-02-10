РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В Центральном парке Люберец демонтировали сломанную декоративную фигуру, сообщила в понедельник на оперативном совещании директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

«На минувшей неделе поступило 10 обращений через портал «Добродел». Одно обращение касалось сломанной фигуры в Центральном парке культуры и отдыха, ее демонтировали», – сказала Атанова.

Она пояснила, что три обращения касались уборки парков, в том числе две из них были по поводу парка Лапса. Там убрали наледь с дорожек и посыпали их песком.