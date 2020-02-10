РИАМО - 10 фев. Московский кредитный банк подписал соглашение о дисконтировании аккредитивов с российским экспортером машин в рамках экспортных поставок автотехники в Казахстан, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Аккредитивная форма расчетов позволяет контрагентам перейти с авансовой формы расчетов на отсрочку платежа, а также закрывает риск неполучения экспортной выручки от казахского покупателя. При этом российский экспортер, благодаря опции дисконтирования, получает финансирование в момент отгрузки», - говорится в сообщении.

Дисконтирование аккредитива – удобная форма финансирования для поставщиков, которая не требует установления кредитного лимита на компании. Финансирование реализуется в рамках риска на банк-эмитент. В данном случае риск принимался на «Альфа-Банк Казахстан».

«СНГ – большой рынок сбыта для российских экспортеров, в том числе для несырьевого неэнергетического экспорта. С учетом конкуренции, поставщик зачастую должен предложить отсрочку платежа потенциальному клиенту. При этом российские компании, выходящие на рынок СНГ со свей продукцией, всегда учитывают риски неоплаты от покупателя», - отметила начальник управления продаж и развития продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова.

Она уточнила, что МКБ есть что предложить клиентам в таких проектах. Банк минимизирует, закрывает риски неоплаты, берет на себя юридическую экспертизу и обеспечивает стороны соответствующим финансированием.