РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Дети и их родители познакомились с историей народной музыки и музыкальными инструментами в парке подмосковных Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

9 февраля в творческой мастерской «Вдохновение» в Малаховском парке культуры и отдыха в рамках программы «День семейного отдыха» прошла программа «Русские народные инструменты».

«Ребята и родители познакомились с историей народной музыки, музыкальных инструментами, могли поиграть на дудочке, бубнах, ложках и отобразить их в рисунках. Все получили подарки, сладкие вкусняшки и хорошее настроение», - говорится в сообщении.