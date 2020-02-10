РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Более восьми кубометров мусора вывезли с несанкционированных свалок на территории подмосковных Люберец за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе территорию городского округа Люберцы убирали 97 единиц спецтехники, 998 человек. Вывезли более восьми кубометров мусора с несанкционированных свалок», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на прошлой неделе административно-техническая комиссия вынесла постановления за нарушения на 180 тысяч рублей.