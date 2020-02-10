РИАМО - 10 фев. В Одинцовском округе, Химках, Мытищах и Красногорске в феврале, марте и апреле пройдет фестиваль финансовой грамотности, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В целях финансового просвещения различных категорий граждан в муниципальных образованиях Московской области управлением Роспотребнадзора по Московской области совместно с министерством потребительского рынка и услуг Московской области, УФНС России по Московской области, ГУ Банка России по ЦФО организуется фестиваль финансовой грамотности, который пройдет на четырех площадках Подмосковья», — говорится в сообщении.

В Одинцовском округе фестиваль пройдет 15 февраля с 11:00 до 15:00 в волейбольном центре «Искра». 29 февраля мероприятие состоится на арене «Химки» с 11:00 до 15:00.

В Мытищах фестиваль пройдет в ГДК «Яуза» с 11:00 до 15:00. 11 апреля фестиваль состоится в Красногорске, в малом зале культурно-досугового комплекса «Подмосковье» с 11:00 до 15:00.

В рамках фестиваля проведут мастер-классы, консультации, лекции и деловые игры по темам личных и семейных финансов. Также расскажут о способах защиты от финансового мошенничества, различных финансовых продуктах и услугах, а также защите прав потребителей и предпринимателей.