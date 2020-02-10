РИАМО - 10 фев. Около 200 человек посетили благотворительный турнир по хоккею «Кубок добра» в Зарайском ледовом спортивном комплексе, собранные денежные средства переданы родителям Захара Каткова, которому требуется дорогостоящее лечение, сообщил РИАМО в понедельник директор спортивного комплекса Евгений Янин.

«Зрителей было порядка 200 человек и около 100 хоккеистов. Турнир открывала мама Захара Каткова, которая поблагодарила хоккеистов и всех неравнодушных зрителей, которые приехали из разных городов», - сказал Янин.

Он отметил, что собранная благотворительная помощь от участников турнира, в том числе и от хоккеистов, передана родителям малыша. Мальчик болен спинально-мышечной атрофией первого типа, ему требуется дорогостоящее лечение.

Директор СК уточнил, что в турнире приняли участие четыре команды: «Вятич», «Зарайск», «Серебряные Пруды» и «Легион».

«В финал прошли «Зарайск» и «Вятич», встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу команды «Зарайск». Команды получили небольшие памятные призы. Кроме того, на турнире мы сняли несколько видеороликов на одну минуту, которые планируем распространить в соцсетях», - добавил Янин.

Всю информацию о Захаре Каткове, в том числе, как помочь спасти ему жизнь, можно узнать в сообществе координационной группы.