РИАМО - 10 фев. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков провел встречу со спортивным сообществом Егорьевска, на которой вручил спортсменам и тренерам местных спортшкол награды от губернатора региона, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Благодарностью были награждены тренер по скалолазанию спортшколы «Виктория» Руслан Гильмутдинов и директор Дворца спорта «Егорьевск» Павел Фокин. Благодарностью министра физической культуры и спорта Московской области были отмечены тренеры спортшколы «Лидер» Маргарита Белоконь, Елена Исмаилова, Максим Маров и Алена Феоктистова, тренеры спортшколы «Виктория» Евгения Карасева, Галина Левина и Сергей Трунин», - говорится в сообщении.

Также благодарность министра получили директор спорткомплекса «Мещера» Сергей Войков и заместитель начальника управления спорта и молодежной политики администрации Егорьевска Евгений Емельянов.

Знак отличия регионального министерства физической культуры и спорта «Спортивная доблесть» III степени вручили спортсменам отделения фитнес-аэробики спортшколы «Лидер», серебряным призерам чемпионата мира Полине Антоновой, Инге Астаховой, Ксении Демченко, Анне Зозуле, Юлии Карасевой, Дарье Котельниковой, Евгении Нестеренко и Алене Феоктистовой.

Терюшков уточнил, что в Егорьевске воспитывают очень много спортсменов для Московской области и всей России. Воспитанники местных спортшкол достойно представляют регион и страну на всероссийских и международных соревнованиях.

«Разумеется, таких спортивных высот они достигают благодаря грамотной работе тренерского состава, который также обладает высокой квалификацией и большим опытом», - подчеркнул министр.