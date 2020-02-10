РИАМО - 10 фев. Неизвестные похитили у бездомного мужчины шапку и куртку в столичном районе Хамовники, идет проверка, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы УВД по ЦАО.

Инцидент произошел на улице Остоженка у дома №8. О хулиганах в полицию сообщили очевидцы.

«Неизвестные сняли шапку и куртку с пьяного гражданина и сбежали. Мужчина 1979 года рождения без определенного места жительства внятно пояснить ничего не смог. Его доставили в больницу», – сказал собеседник агентства.

Правоохранители устанавливают причиненный ущерб. Идет доследственная проверка.