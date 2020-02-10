РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В многоквартирных домах подмосковных Люберец с 2019 года отремонтировали свыше 90 лифтов, работы планируют завершить в феврале текущего года, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

Ремонт и замена лифтов начались в Люберцах в 2019 году. Всего необходимо отремонтировать 130 лифтов.

«Уже отремонтированы 94 лифта, в работе находятся 34. До 28 февраля планируем завершить все работы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в рамках благоустройства Егорьевского шоссе ремонтируют фасад дома №28 в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино.

«С 3 по 7 февраля поступило 14 заявок по ЖКХ, закрыто 19 с учетом ранее поступивших. Водоканал на прошлой неделе устранил утечку на водопроводной сети в поселке Малаховка, также была проведена замена пожарного гидранта в поселке Октябрьский», - заключил Ружицкий.