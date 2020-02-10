РИАМО - 10 фев. Российский теннисист Даниил Медведев занял пятое место в обновленном рейтинге в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Газета.ru.

Рейтинг теннисистов обновили на сайте АТР.

«Первую десятку не коснулись изменения», - говорится в материале.

Первую позицию также занимает сербский спортсмен Новак Джокович. Медведев удерживается на пятом месте.

Два других российских теннисиста также не изменили свои позиции. Так, Андрей Рублев находится на 15 месте, а Карен Хачанов – на 17 месте.

Российский спортсмен Евгений Донской упал в рейтинге с 109 места до 111.